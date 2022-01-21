В Ярославле оппозиция заявила о создании «народного муниципалитета»
Ярославль, 21 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Оппозиционные партии в Ярославле планируют создать «народный муниципалитет». Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Анатолий Каширин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Представители трёх партий (к эсерам примкнули КПРФ и «Яблоко») не согласны с изменениями системы выборов городских депутатов. Они полагают, что отказ от партийных списков усложнит попадание коммунистов, справедливороссов и яблочников в муниципалитет («Единая Россия» поддержала проект, ЛДПР и «Новые люди» не стали высказывать свою позицию).
Изменить систему выборов планирует мэрия города. 20 января на публичных слушаниях в мэрии проект изменений был одобрен. Представители КПРФ и «Справедливой России» выразили недоверие к процедуре слушаний, на которые в связи с пандемийными ограничениями были допущены лишь 49 человек. Исполнительная власть считает, что слушания отражают реальные предпочтения жителей и приводят результаты опроса, согласно которому 75% поддержали систему одномандатных округов. Этот опрос оппозиция также не признаёт.
Заявление о «народном муниципалитете» было сделано по завершению публичных слушаний. Речь идёт о предвыборной коалиции партий.
По словам Каширина, предложение о коалиции уже согласовано с КПРФ и «Яблоком». На слушания приехал из Москвы председатель партии Николай Рыбаков. Визит связан и с кризисом в региональном отделении, которое сейчас осталось без председателя. Также на слушаниях присутствовала председатель фракции КПРФ в муниципалитете Евгения Овод.
Создать предвыборную коалицию оппозиции будет непросто. Ранее крупные партии выдвигали своих кандидатов в каждом округе, и объединение оставит ряд участников выборов «за бортом», в том числе и тех, кто давно готовился к кампании. Предстоит и найти способ выявления «лучших» кандидатов от всех членов коалиции, а также распределить их по округам. Пока неясно, как будет определяться квота для той или иной партии (например, представителей «Яблока» в действующем составе муниципалитета нет). Удастся ли преодолеть эти разногласия, покажет время. Выборы депутатов муниципалитета состоятся в сентябре в Единый день голосования.