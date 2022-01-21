Симферополь, 21 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Массовую эвакуацию учебных заведений провели в Крыму после получения сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах утром 21 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Так, по информации «Крым24», эвакуированы студенты и преподаватели из главного корпуса Крымского федерального университета. Также анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступило в несколько школ Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя отменили занятия во всех школах 21 января в связи с сообщениями о минировании, поступившими в ряд учреждений.