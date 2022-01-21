Париж, 21 января 2022, 10:13 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об открытии ночных клубов на территории страны, передает BFM TV.
Жан Кастекс объявил 6 декабря о закрытии ночных клубов на четыре недели. Ночные клубы вновь откроют 16 февраля 2022 года.
Министерство здравоохранения страны до 16 февраля примет решение о ношении масок в ночных клубах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Францииобъявил о вступлении в силу вакцинного пропуска.
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