Париж, 21 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об открытии ночных клубов на территории страны, передает BFM TV.

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Жан Кастекс объявил 6 декабря о закрытии ночных клубов на четыре недели. Ночные клубы вновь откроют 16 февраля 2022 года.

Министерство здравоохранения страны до 16 февраля примет решение о ношении масок в ночных клубах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Францииобъявил о вступлении в силу вакцинного пропуска.