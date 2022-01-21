Токио, 21 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Моддеры (разработчики модификаций к видеоиграм) выпустили дополнение к оригинальной Final Fantasy VII, которое позволяет запускать игру с 60 FPS (кадрами в секунду). Об этом 21 января сообщает портал Kotaku.

Иван Шилов ИА REGNUM Final Fantasy VII Remake

Издание напомнило, что в оригинальной игре частота кадров в экшн-сценах не превышает 15 кадров в секунду. Для того, чтобы геймеры вспомнили, как это выглядит, автор вставил в статью видео с игровым процессом Final Fantasy VII без дополнения и ролик с игрой, на которую установлен мод.

Напомним, Final Fantasy VII вышла 31 января 1997 года на консоли PlayStation 1. Первую часть ремейка игры компания Square Enix выпустила 10 апреля 2020-го.