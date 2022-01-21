Майкоп, , 10:12 — REGNUM В министерстве образования и науки Адыгеи появился новый руководитель. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен Евгений Лебедев. Указ о его назначении подписал глава республики Мурат Кумпилов. До назначения руководителем минобра Лебедев в течение двух лет работал первым заместителем главы ведомства, сообщили 21 января в пресс-службе главы республики.

Адыгея

В связи с назначением министра произошли кадровые изменения и по другим должностям в минобре. Должность первого замминистра заняла Сусанна Паранук, её место заместителя занял Артем Журавель. Ранее он руководил Государственной аттестационной службой в системе образования региона.

О новом министре известно, что он в 2003 году окончил Адыгейский госуниверситет, получив профессию математика. Работал в системе образования республики на различных должностях. Является победителем республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи — 2018».