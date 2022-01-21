Кабул, 21 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Амир Хан Моттаки намерен отправиться в Норвегию. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

Афганистан

Уточняется, что в Норвегии он примет участие в трёхдневном саммите.

Также во встрече, которая начнётся 22 января, примут участие представители США и Норвегии. Других подробностей не сообщается.