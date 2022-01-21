Горно-Алтайск, 21 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Республике Алтай индекс потребительских цен в 2021 году составил 108,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

При этом цены на продукты питания за 12 месяцев выросли на 9,4%, а на непродовольственные товары — на 9,7%. Услуги за тот же период подорожали на 4,3%.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания за месяц выросла на 3,1%, и на конец декабря 2021 года составила 5354,23 рубля в расчете на 1 человека», — добавили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе прочих динамично в январе-декабре 2021 года росли цены на автомобильное топливо. Так, бензин подорожал на 12,2%, дизельное топливо — на 15%.