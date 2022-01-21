Тбилиси, 21 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 56 386 исследований на SARS-CoV-2 выявили 8767 случаев заражения коронавирусом, что является «рекордом» для страны. Эту информацию 21 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Region.tver.ru Тест на коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 030 710 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 951 428 победили инфекцию, в том числе 5173 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 631 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 49 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4342 пациента, в оборудованных гостиницах — 1895.

Днём ранее в Грузии в ходе 38 306 исследований выявили 6351 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3043 человек, скончались 27 пациентов с COVID-19.