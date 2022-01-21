Уфа, , 10:12 — REGNUM Девочку высадил из автобуса водитель по причине того, что она не смогла оплатить проезд, поскольку села батарея на телефоне. Об этом 21 января сообщила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина на своей странице в социальной сети.

Остановка в Селифонтово

«19 января в Михайловке водитель высадил девочку из автобуса по причине, что она не смогла оплатить проезд, у неё села зарядка», — сообщила детский омбудсмен.

Панчихина обратилась к руководителям и сотрудникам транспортной компании, напомнив им о том, что несовершеннолетних запрещено высаживать из автобусов, даже если у них нет денег на проезд.

«7 марта 2021 года в федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» были внесены изменения, которые запретили высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, которые не оплатили проезд. С 1 мая 2021 года введены штрафы для водителей и должностных лиц, которые высадили несовершеннолетних пассажиров в нарушение требований законодательства», — напомнила она.

Ранее в социальной сети об инциденте сообщила мать ребенка.

«Моего ребенка высадили из автобуса в Михайловке. Моя дочь учится в школе «Олимп». По причине того, что там никто не чистит снег, не ходили автобусы. Она прождала автобус, потом пешком пошла до дороги, где идти примерно один км без тротуаров. Дошла по дороге до следующей остановки, где села в автобус. От холода у нее села зарядка на телефоне. Ее высадили через две остановки, так как она не смогла рассчитаться за проезд», — сообщила женщина.