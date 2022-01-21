Бухарест, 21 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте продолжилась массовая забастовка работников наземного общественного транспорта, из-за чего на городские маршруты вновь не вышли до 99% автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом 21 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ștefan Jurcă Бухарест

По словам очевидцев, ворота основных АТП и депо города закрыты, а входы и выходы на некоторых транспортных предприятиях блокированы митингующими гражданами. На данный момент участники акции требуют немедленной отставки главы государственной транспортной компании Бухареста «СТБ» Адриана Крица и проведения аудита финансовых документов фирмы. Как утверждают очевидцы, правоохранители не препятствуют проведению манифестаций.

Напомним, 20 января из-за забастовки, организованной местным профсоюзом транспортников, в Бухаресте возник кризис инфраструктуры. Десятки тысяч людей не смогли обраться до места работы, а у входов на станции метрополитена образовались километровые очереди. Изначально сотрудники сферы транспорта требовали повышения заработной платы, увеличения социальных выплат и улучшения условий труда.