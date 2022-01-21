Москва, 21 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Почти 12 млн человек совершили путешествия по России в десять праздничных дней, сообщил 21 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Игорь Грошев Горнолыжный туризм на Сахалине

«Несмотря на открытие зарубежных направлений, на 19% выросло количество россиян, которые предпочли отдохнуть внутри страны. Почти 12 миллионов граждан в новогодние и рождественские праздники отправились в путешествия по регионам России», — приводит слова Чернышенко сайт правительства России.

Вице-премьер напомнил, что в 2021 году в поездки по России отправились 10 млн человек. Наиболее востребованы экскурсионные программы, санаторно-курортный отдых, также набирают популярность горнолыжные курорты.