София, 21 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. За последнюю четверть века средний возраст беременных женщин в Болгарии повысился с 22,4 года до 27,7 лет. Об этом говорится в отчете болгарского Национального статистического института, сообщает 21 января БТВ.

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Как утверждают социологи, причиной подобных изменений являются общие экономические тенденции в стране в целом и общественная ситуация в частности.

«На сегодняшний день молодые болгарские семьи сначала намереваются обеспечить себе достойный уровень жизни, а затем обзаводиться потомством, — отмечено, в частности, в документе НСИ. — Это относится как к ячейкам общества в городах, так и в сельской местности». При этом до первых родов многие потенциальные матери в Болгарии стараются получить высшее образование и хорошо оплачиваемую работу.

Напомним, 21 января в Болгарии традиционно отмечается «Бабин день» — день повитух, акушерок и молодых мам. В больницах и клиниках крупных городов страны он считается негласным профессиональным праздником специалистов в сфере акушерства и гинекологии.