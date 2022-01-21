Порт-Морсби, 21 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Власти Папуа — Новой Гвинеи отменили смертную казнь. Об этом 21 января сообщает местная газета Post Courier.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Казнь

Уточняется, что в связи с этим все приговоренные в этой стране к высшей мере наказания в стране будут переведены на пожизненное тюремное заключение без права амнистии в течение 30 лет.

Также указывается, что Акт о смертной казни от 1984 года в Папуа — Новой Гвинее был 20 января отменен для убийц, насильников, грабителей и тех, кто обвинен в предательстве. При этом отмечается, что приговоренных к смерти в стране насчитывается 14 человек, из которых двое находятся в бегах.

Кроме того, добавляется, что все приговоренные к высшей мере наказания еще живы из-за того, что у уголовной системы Папуа — Новой Гвинеи не существует «административного механизма», «инфраструктуры» и «протоколов» приведения в исполнение смертных приговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия занимает чёткую позицию по вопросу о моратории на смертную казнь и пересматривать её нет повода.