* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря правительства Афганистана, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что министры и главы независимых самостоятельных ведомств имеют право назначать глав провинций. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил в своем Твиттере, что назначение губернаторов провинций и должностных лиц являются прерогативой соответствующих министров и самостоятельных правительственных ведомств.

Самангани подчеркнул, что согласование кандидатур губернаторов не является обязательным.

Кабинет временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) делегирует полномочия своим министрам, тогда как в прошлом право назначать и снимать губернаторов провинций было прерогативой президента.

При предыдущем правительстве назначение губернаторов провинций основывалось на свободной конкуренции и предложениях соответствующей администрации и по согласованию с комиссией по государственной службе Афганистана. Указ подписывал президент страны.

Ранее ИА REGNUM сообщило о массовых увольнениях государственных служащих талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ряде провинций.