Белгород, 21 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Кадастровые земельные работы в отношении свыше 60 тысяч объектов проведут в Белгородской области в 2022 году. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделяется порядка 150 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Audit37.ru Кадастровая оценка

Первыми специалисты оценят кадастровые кварталы «исходя из наибольшего социального эффекта» — где необходимо устранить пересечения или наложения земельных участков и реестровые ошибки. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются собственники садовых участков, ИЖС и члены гаражных кооперативов.

«Теперь ни физическим, ни юридическим лицам не придётся тратить на это деньги и время. В этом году на проведение работ из федерального, областного и муниципального бюджетов выделяется порядка 150 млн рублей. Работы планируется выполнить в отношении свыше 60 тысяч объектов. Также в этом году запланирована кадастровая оценка всех земельных участков, а в следующем — объектов капитального строительства и недвижимости», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Особое внимание будет уделено внесению данных по объектам недвижимости и земельным участкам, по которым нет никаких сведений о собственнике, виде использования и категории земли в ЕГРН. Таких неполноценных объектов в регионе зафиксировано 359 тысяч — в 2022 году приведут в соответствие с требованиями 50 тысяч объектов, остальные упорядочат к концу 2024 года.