В Белгородской области кадастровую оценку получат 60 тысяч объектов
Белгород, 21 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Кадастровые земельные работы в отношении свыше 60 тысяч объектов проведут в Белгородской области в 2022 году. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделяется порядка 150 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Первыми специалисты оценят кадастровые кварталы «исходя из наибольшего социального эффекта» — где необходимо устранить пересечения или наложения земельных участков и реестровые ошибки. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются собственники садовых участков, ИЖС и члены гаражных кооперативов.
Особое внимание будет уделено внесению данных по объектам недвижимости и земельным участкам, по которым нет никаких сведений о собственнике, виде использования и категории земли в ЕГРН. Таких неполноценных объектов в регионе зафиксировано 359 тысяч — в 2022 году приведут в соответствие с требованиями 50 тысяч объектов, остальные упорядочат к концу 2024 года.