Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 января, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Главный врач Центральной районной больницы в Переславле-Залесском Ярославской области Кирилл Харчиков заявил о скачке заболеваемости COVID-19. Свой пост он опубликовал на личной странице в Facebook 20 января 2022 года.

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«Только за сегодня новых больных с COVID-19 в Переславской ЦРБ — 135 человек! А вот динамика за 4 дня пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией в ГО Переславль-Залесский: 17.01 — 383 человека, 18.01. — 488 человек, 19.01. — 598 человек, 20.01. — 712 человек», — написал Харчиков.

В связи с этим он призвал граждан соблюдать масочный режим, прививаться, а так же с пониманием отнестись к возросшей нагрузке на медиков.