Лос-Анджелес, США, 21 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Сериал Marvel и Netflix «Сорвиголова» вернулся в топ-10 самых популярных в США телешоу спустя три года после того, как онлайн-кинотеатр выпустил его последний сезон. Об этом 21 января сообщает портал Deadline.

Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США Мэтт Мёрдок

Проект неожиданно занял восьмое место в еженедельном рейтинге онлайн-кинотеатров Nielsen (за 20 — 26 декабря 2021 года). Издание отмечает, что любители кинокомиксов начали пересматривать «Сорвиголову» после того, как состоялись премьеры фильма «Человек-паук: Нет пути домой», в котором в эпизодической роли появился Чарли Кокс, и сериала «Соколиный глаз», где Винсент Д’Онофрио вернулся к роли Кингпина (Уилсона Фиска).

Напомним, премьера сериала «Сорвиголова», главную роль в котором исполнил Чарли Кокс, состоялась на сайте Netlfix 10 апреля 2015 года, в ноябре 2018-го компания закрыла проект. Как отмечали журналисты, это произошло из-за того, что Disney решила запустить потоковый сервис Disney Plus и выпускать на нём сериалы собственного производства.