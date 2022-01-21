Тбилиси, 21 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. После завершения зимних каникул в Грузии родители учеников стали массово переводит их на удалённое обучение. Об этом сообщает пресс-служба минобразования республики.

Сергей Алексеев Класс

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По данным министерства, в течение недели в школы поступило 23 869 заявок на перевод учеников на дистанционное обучение. В минобразования разбираются, сколько классов будут заниматься в режиме онлайн.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии за эту неделю сильно ухудшилась. 18 января был установлен «рекорд» по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки — 7521. В Национальном центре по контролю заболеваемости и общественного здоровья это связывают с распространением штамма «Омикрон».

Стоит отметить, что ранее замглавы минздрава Грузии Тамар Габуния сообщила, что «Омикрон» редко приводит к тяжёлому заболеванию. Она рассказала, что при резком росте числа носителей коронавируса нагрузка на систему здравоохранения не возросла.