Севастополь, 21 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Севастополе 41-летний мужчина обвиняется в убийстве собственной матери. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Обвиняемый проживал вместе с пожилой матерью в квартире по улице Горпищенко, между ними постоянно возникали конфликты. По версии следствия, на этой почве сын сначала избил свою мать руками и ногами, а затем не менее десяти раз ударил ножом. Чтобы скрыть преступление, мужчина на протяжении четырех дней расчленял тело матери и выносил его в мусорные баки.

Об исчезновении женщины заявили соседи: сначала они видели её со следами побоев, а затем она пропала, а её сын на протяжении нескольких дней выносил из квартиры пакеты с неизвестным содержимым.

Мужчина задержан следственными органами, ему предъявлено обвинение. Сам он уже дал признательные показания, в ходе следственных действий он указал способ убийства и рассказал о мотивах его совершения.