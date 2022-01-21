Иркутск, 21 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Воспитательницы детского сада в Иркутске проявили бдительность и буквально вырвали 6-летнего мальчика из рук похитителя. Подробности данного инцидента со счастливым концом сообщает irk.kp.ru.

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Во время тихого часа Виктория Ерицкая и её коллега Марина Шатровская решили вынести мусор. Контейнеры располагались за забором учреждения. В этот момент они увидели, как к подъезду пятиэтажки стремительно направляется мужчина, который тащит за собой рыдающего ребёнка: мальчик просил его отпустить.

Когда женщины кинулись на помощь, сопровождающий убежал в подъезд, но позднее был задержан.

«Говорят, у него проблемы с психикой. На очной ставке с нами улыбался и уверял, что лишь хотел «накормить и обогреть ребенка», — пояснила Марина Шатровская.

Как сообщало ИА REGNUM, шокирующая история с похищением ребёнка произошла недавно в Костроме. 4 января 5-летняя девочка вышла гулять на улицу, где её похитили двое мужчин и скрылись. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело нашли в комнате одного из общежитий.

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