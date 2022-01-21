Ульяновск, 21 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области 20-летнюю жительницу подозревают в угрозе убийством и избиении. Жертвой является родственник девушки, сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Проверка началась после обращения жителя Сурского района. Предварительно полицейские установили, что 20-летняя девушка приехала в родную деревню в дом, где жил её родственник.

«Из-за имущественного спора подозреваемая поссорилась с мужчиной, а затем взяла деревянный брус и, угрожая убийством, нанесла несколько ударов по спине и ногам», — говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали. УМВД устанавливает обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 41-летнего жителя Ульяновской области присяжные признали виновным в смерти выброшенного с балкона человека. В январе 2022 года стало известно, что фигурант уголовного дела получил 12 лет колонии.

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