Москва, 21 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Москва получит 17 школ и детских садов по договорам участи застройщиков жилья в развитии социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры столицы. Об этом 21 января сообщил вице мэр столицы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

Он рассказал, что в декабре 2021 года департамент городского имущества столицы согласовал 11 проектов договоров, по которым столица получит от застройщиков 17 школ и детсадов на общую сумму 17,7 млрд рублей.

«В декабре 2021 года городом согласованы одиннадцать договоров участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве десять детских дошкольных и семь общеобразовательных учреждений, а также обустроенный участок дороги», — сказал Ефимов.

Всего в 2021 году было согласовано 16 договор участия на 18 дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений общей стоимостью примерно 31,9 млрд рублей.