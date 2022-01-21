Пенза, 21 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Пензенской области в 2022 году губернаторский жилищный сертификат получит 191 молодая семья, из них 57 семей, проживающих в Пензе. Размер социальной выплаты в этом году составляет 328 тыс. рублей. Из регионального бюджета на эти цели выделяется 62,7 млн рублей, сообщает пресс-служба минтруда Пензенской области.

Kakprosto.ru Жилищные условия

Губернаторский жилищный сертификат предоставляется молодым семьям, родившим первого ребенка в течение года после заключения брака и обеспеченным общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 10 кв. метров. Возраст супругов на момент подачи заявления не должен превышать 28 лет, ребенка — не старше трех лет. Первоочередным правом на получение сертификата обладают семьи, имеющие в своем составе инвалидов (супруг, супруга, дети).

Вручение сертификатов участникам программы пройдет до 28 января. С 2008 по 2021 годы свои жилищные условия улучшили 6393 молодые семьи. На финансирование мероприятия из бюджета Пензенской области направлено 1,6 млрд рублей.

Губернаторский жилищный сертификат входит в структуру регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, в учреждениях родовспоможения Пензенской области с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года родилось 94 мальчика и 90 девочек.

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