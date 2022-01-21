* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 21 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел правительства Афганистана, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявило, что в результате усилий их сил количество краж, похищений людей и уголовных преступлений сведено к нулю. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Oxam Кабул. Афганистан

Акиладжан Азам, заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил в видеообращении, что уровень преступности в Афганистане близок к нулю.

Он назвал преступления, которые происходят в стране, нормальным явлением и подчеркнул, что такие преступления имеют место и в развитых странах.

Азам заверил население, что силы безопасности преследуют воров и убийц, а те, кто злоупотребляет именем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подвергаются суровому судебному преследованию и что никому не будет позволено нарушать общественный порядок.

В то время, как МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что уровень преступности в стране приближается к нулю, по крайней мере двое молодых людей были убиты за последние сутки, и люди выражают обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в провинциях.