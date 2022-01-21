Сеул, , 09:59 — REGNUM В Южной Корее снизят возраст пациентов, которым разрешено назначать пероральный препарат для лечения COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данное заявление он сделал 21 января в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По словам премьер-министра, таблетки от COVID-19 смогут получать лица от 60 лет и старше. Ранее таблетки Paxlovid от американской компании Pfizer назначали людям с ослабленной иммунной системой и лицам старше 65 лет.

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«Мы внесем изменения в систему медицинского реагирования, чтобы эффективнее бороться со штаммом «Омикрон»», — сообщил Ким Бу Гём.

Премьер-министр добавил, что на следующей неделе пероральный препарат поставят в пансионаты для престарелых и инфекционные больницы.

Между тем Ким Бу Гём сообщил о том, что правительство ужесточит ограничения на въезд для прибывающих из-за рубежа, добавив один или два обязательных экспресс-теста на антиген к текущим ПЦР-тестам.