Москва, 21 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Североатлантический вихрь со штормовыми ветрами из Скандинавии угрожает Москве сильным снегопадом, который начнется сегодня, 21 января и продолжится в выходные дни — 22 и 23 января, передают «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

В субботу ночью в Москве ожидается −5… −10 °С, днем −3… −8°С. Снежных осадков прибавится от 1 до 4 мм. Сугробы вырастут на 5−7 см. Ветер северо-восточный.

В воскресенье ночью похолодает до −8… −13 °С, днем −5… −10°С. Сильный снегопад стихнет. Местами будет приниматься небольшой снежок. Атмосферное давление на 10−12 единиц выше нормы — 761−763 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Москве будет облачно, снег, гололедица.

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