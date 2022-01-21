Оренбург, , 09:58 — REGNUM В Оренбурге директора рынка «Петровский», заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону и жителя Оренбурга подозревают во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

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По версии следствия, директор рынка через посредника передал 900 тыс. рублей сотруднику ГУ МЧС по Оренбургской области для того, что в суд не были поданы документы о приостановлении деятельности рынка из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Житель Оренбурга из 900 тысяч рублей передал только 450 тысяч, остальные деньги посредник присвоил себе.

Устанавливаются все обстоятельства, производится сбор доказательств по уголовному делу, проводятся обыски с привлечением подразделения ОМОН Управления Росгвардии по Оренбургской области.