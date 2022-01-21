Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Американская компания Google намерена обжаловать решение Европейского суда, поддержавшего Еврокомиссию (ЕК), которая в 2017 году оштрафовала интернет-гиганта за нарушение антимонопольных правил Евросоюза €2,4 млрд. Об этом со ссылкой на заявление компании 20 января сообщает агентство AFP.

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Google «После тщательного рассмотрения мы решили обжаловать решение суда, поскольку считаем, что некоторые аспекты требуют юридических разъяснений».

В документе, полученном AFP, отмечается, что компания Google продолжит работать над своей продукцией и конструктивно взаимодействовать с Еврокомиссией «независимо от решения суда и апелляции».

Летом 2017 года ЕК оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза на рекордные €2,4 млрд. 10 ноября 2021 года это решение было поддержано Европейским судом.

Напомним, базирующийся в Люксембурге Европейский суд является высшей инстанцией ЕС, решения которой не могут быть обжалованы членами Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Google в сентябре призывала суд отменить или уменьшить антимонопольный штраф Европейского союза в размере $5 млрд, который, по её мнению, являлся неадекватным и был основан на ошибочных расчётах.

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