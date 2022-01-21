Вашингтон, 21 января 2022, 09:58 — REGNUM Американская компания Google намерена обжаловать решение Европейского суда, поддержавшего Еврокомиссию (ЕК), которая в 2017 году оштрафовала интернет-гиганта за нарушение антимонопольных правил Евросоюза €2,4 млрд. Об этом со ссылкой на заявление компании 20 января сообщает агентство AFP.

Google
Google
Androidinsider.ru
«После тщательного рассмотрения мы решили обжаловать решение суда, поскольку считаем, что некоторые аспекты требуют юридических разъяснений».
Google

В документе, полученном AFP, отмечается, что компания Google продолжит работать над своей продукцией и конструктивно взаимодействовать с Еврокомиссией «независимо от решения суда и апелляции».

Летом 2017 года ЕК оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза на рекордные €2,4 млрд. 10 ноября 2021 года это решение было поддержано Европейским судом.

Напомним, базирующийся в Люксембурге Европейский суд является высшей инстанцией ЕС, решения которой не могут быть обжалованы членами Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Google в сентябре призывала суд отменить или уменьшить антимонопольный штраф Европейского союза в размере $5 млрд, который, по её мнению, являлся неадекватным и был основан на ошибочных расчётах.

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