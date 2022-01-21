Махачкала, 21 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Дагестане вынесен приговор бывшему руководителю бюро медико-социальной экспертизы в городе Хасавюрте Салевдину Ахмедову. Его уличили в оформлении липовой инвалидности восьмерым жителям республики. Делал он это не безвозмездно, а государственная казна от выплат незаконных пенсий по инвалидности терпела существенный ущерб.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«В период с 2016 по 2018 год Ахмедов за денежное вознаграждение незаконно установил инвалидности восьмерым жителям Хасавюртовского района РД. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на четыре года и шесть месяцев условно с ограничением свободы на один год», — цитирует РИА «Дагестан» представителя пресс-службы регионального управления ФСБ.

Ахмедова признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере.

Напомним, в Дагестане в 2019 году было разоблачено преступное сообщество, члены которого в 2013—2018 годах за взятки оформляли и продлевали здоровым людям липовые инвалидности. Во главе его стоял руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Дагестана Магомед Махачев.