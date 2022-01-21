Село Богучаны, Красноярский край, 21 января 2022, 09:57 — REGNUM Девять человек пострадали в произошедшем 21 января ДТП с двумя автобусами в Красноярском крае.
По имеющейся информации, авария произошла в селе Богучаны. Среди пострадавших есть ребёнок.
В автобусе ЛиАЗ находилось 35 человек, в ПАЗе — 15. По предварительным данным, 61-летний водитель ПАЗа не предоставил преимущество в движении водителю ЛиАЗа.
Информация уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай устанавливаются обстоятельства смертельной аварии, произошедшей вечером 20 января.
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