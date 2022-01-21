Пекин, 21 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В прошлом году китайская компания Huawei получила 2770 патентов в США, заняв пятое место в списке компаний, получивших наибольшее количество патентов в этой стране, сообщило агентство Bloomberg.

VistaCraft Huawei

Со ссылкой на новое исследование, проведенное компанией Fairview Research IFI Claims Patent Services, в отчете говорится: «Это показывает, что китайские фирмы все чаще несут ответственность за большую долю мировых инноваций»

Аналитическая фирма заявила, что, когда дело доходит до глобального владения патентами, китайские компании также доминируют.

«Куда бы вы ни глянули, они (китайские компании), похоже, зарекомендовали себя или стремятся зарекомендовать себя в качестве крупных игроков», — приводятся слова главного исполнительного директора IFI Майка Байкрофта.

Хотя сетевое оборудование Huawei убрано с рынка США, а администрация Байдена запретила ей приобретать некоторые компоненты для своих телефонов, компания из Шэньчжэня преуспела в получении большего количества патентов, говорится в отчете.