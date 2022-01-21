Бишкек, 21 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В настоящее время решение о строительстве в Киргизии атомной электростанции (АЭС) российской государственной корпорацией «Росатом» еще не принято. Об этом 21 января сообщает пресс-служба киргизского министерства энергетики.

Киргизия

«На данном этапе киргизской стороной всего лишь высказана заинтересованность в изучении перспективной разработки российских атомщиков на базе реакторной установки РИТМ-200Н», — говорится в сообщении по поводу подписанного 20 января с «Росатомом» меморандума.

Кроме того, указывается, что решение о строительстве в республике АЭС может быть принято только по итогам длительного согласования этого вопроса, в которое входят экспертиза экологической безопасности, разработка и утверждение технико-экономического обоснования проекта, а также его всенародное обсуждение и прохождение им всех этапов согласования в госорганах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал распоряжение о назначении Самата Исабекована должность председателя таможенной службы республики.