Париж, , 09:54 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что вакцинный пропуск вступит в силу в понедельник, 24 января 2022 года, передает BFM TV.

Жан Кастекс Florian DAVID

«Я также хочу рассказать вам, какие обнадеживающие события начинают появляться. В течение февраля получится снять большинство ограничений, принятых для сдерживания эпидемии», — пояснил премьер-министр Франции.

Вакцинный пропуск будет использоваться для доступа к развлекательным мероприятиям, ресторанам, ярмаркам, семинарам и выставкам, а также для проезда на межрегиональном общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили более 425 000 носителей коронавируса.

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