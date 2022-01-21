Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Два человека получили тяжелые травмы в ДТП на Свердловской набережной в Петербурге. Об этом 21 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today ДТП на Свердловской набережной Петербурга. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / фото: Владимир А. )

ДТП произошло в 23:01 мск 20 января у дома 18 по Свердловской набережной. По предварительным данным, водитель белого седана не справился с управлением и врезался в самосвал. Как уточнили в ведомстве, в результате ДТП пострадали двое молодых людей 18 и 25 лет.

«Оба в тяжелом состоянии госпитализированы», — добавили в ведомстве.