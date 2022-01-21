Саратов, 21 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В учебных и дошкольных заведениях Саратова 21 января вновь проходят обследования зданий экстренными службами. Как сообщает городская администрация, образовательный процесс приостановлен, родителей просят забрать детей из школ и детсадов.

monicore Эвакуация

«В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий учебных и дошкольных заведений, образовательный процесс сегодня прерывается», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 13 января прошла повсеместная эвакуация учащихся и сотрудников школ. Причиной стало сообщение о якобы минировании образовательных учреждений. Правоохранители проверяли все школы. Детей отправляли по домам, учащихся вторых смен предупредили об отмене занятий.

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