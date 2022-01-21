Владивосток, 21 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Приморье в национальном парке «Земля леопарда» появился детеныш редчайшего амурского горала — ученые встретили группу горалов с козлёнком. Это впервые за последние 100 лет подтвердило теорию о присутствии в регионе устойчивой размножающейся группировки краснокнижных животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка.

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Амурский горал — единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока, чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Общая численность их науке не известна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки.

Присутствие размножающихся пар дикого горала в нацпарке ранее только предполагалось.

Увидеть своими глазами краснокнижное семейство посчастливилось в январе сотруднику отдела науки «Земли леопарда» Тимофею Петрову.

«Мне встретилась группа из четырех горалов, один из них — детеныш. Некоторых из них удалось издалека запечатлеть на камеру смартфона. Это место, так называемый Олений утес.Теперь нам достоверно известно, что эти животные размножаются на «Земле леопарда». Необходимо проведение специального исследования для установления численности горала на юго-западе Приморья», — рассказал ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, самую редкую кошку планеты, дальневосточного леопарда, впервые зафиксировали фотоловушки в Надеждинском районе Приморского края. Краснокнижный хищник пересёк Транссибирскую магистраль и вышел в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине.