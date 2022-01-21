Нур-Султан, 21 января 2022, 09:48 — REGNUM Первопричиной январских беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных, заявил 21 января президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Он добавил, что произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами.
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Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Казахстане начались акции протеста против значительного повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые беспорядки. Для стабилизации ситуации в страну был введён миротворческий контингент стран ОДКБ.
Войска ОДКБ были направлены в Казахстан по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева на фоне массовых протестов и беспорядков. 13 января было объявлено об окончании операции и возвращении миротворцев из Казахстана.