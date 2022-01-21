Иркутск, 21 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В 2021 году во всех субъектах Сибирского федерального округа отмечен существенный рост цен на бензин и дизельное топливо, но в Иркутске он был максимальным. Это следует из сводных данных Омскстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Так, если в Томске АИ-98 стоил 53 рубля (+3,95 рубля), то в столице Приангарья — 61,89 рубль (+9,25 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, максимальная цена на дизельное топливо наблюдалась за этот период отмечена в Кызыле — 62,44 рубля (+11,09 рублей), а минимальная — в Барнауле — 53,09 рубля (+5,60 рублей).

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