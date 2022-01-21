Токио, , 09:47 — REGNUM Решение отложить на более поздний срок первый запуск новой ракеты-носителя H3, ранее намеченный на конец марта нынешнего года, приняло японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Об этом 21 января сообщает агентство «Киодо».

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, причиной принятия такого решения стала необходимость дополнительной проверки двигателя H3.

При этом новые сроки запуск ракеты-носителя Н3 не уточняются, первоначально он должен был состояться в 2020 финансовом году (закончился 31 марта 2021 года).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января стало известно, что частная аэрокосмическая компания Axiom Space намерена впервые в истории осуществить запуск первого полностью коммерческого экипажа к Международной космической станции (МКС)