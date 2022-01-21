Токио, 21 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Решение отложить на более поздний срок первый запуск новой ракеты-носителя H3, ранее намеченный на конец марта нынешнего года, приняло японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Об этом 21 января сообщает агентство «Киодо».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По информации источника, причиной принятия такого решения стала необходимость дополнительной проверки двигателя H3.

При этом новые сроки запуск ракеты-носителя Н3 не уточняются, первоначально он должен был состояться в 2020 финансовом году (закончился 31 марта 2021 года).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января стало известно, что частная аэрокосмическая компания Axiom Space намерена впервые в истории осуществить запуск первого полностью коммерческого экипажа к Международной космической станции (МКС)