Тирасполь, , 09:46 — REGNUM В ходе 1745 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 413 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 января сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 86 254 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 81 844 человек, в том числе за последние сутки — 94.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1992 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1745 исследований на SARS-CoV-2 и выявили также 413 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 185 человек, скончались три пациента с COVID-19.