Махачкала, 21 января, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Дагестане вынесен приговор сотруднику Кизилюртовской центральной городской больницы, которого уличили в подделке документов о вакцинации. Работая в отделе информационных технологий, мужчина имел доступ к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Это позволило ему вносить ложные сведения о вакцинации граждан против коронавируса.

Permkrai.ru Вакцинация

«В 2021 году Магомедов через учетную запись врача-эпидемиолога Кизилюртовской ЦРБ осуществлял неправомерный доступ в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения и вносил заведомо ложные сведения о вакцинации граждан против COVID-19, которые фактически ее не проходили», — пишет РИА «Дагестан» со ссылкой на данные управления ФСБ.

За совершенное преступление обвиняемый получил три с половиной года лишения свободы условно. Кроме того, ему запретили в течение двух лет занимать должности, связанные со сферой компьютерных технологий.

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