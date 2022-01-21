Ивдель, Свердловская область, 21 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) в 2022 году планирует направить 1,6 млрд рублей на реализацию природоохранных мероприятий на севере Свердловской области.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Святогор»

Фото предоставлено пресс-службой АО «Святогор»

В числе экологических проектов значатся реконструкция очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения с увеличением мощности в два раза — до 450 м3 в час, окончание работ по проекту «Локализация и нейтрализация фильтрационных вод от отработанных объектов открытой разработки Шемурского месторождения», рекультивация отвалов (укрытие бентонитовыми матами) и чаши (торкретирование) отработанного Шемурского месторождения.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Святогор»

«Все эти работы ведутся в строгом соответствии с «Комплексным планом по вопросам развития туризма и предотвращения загрязнения окружающей среды на территории Северного управленческого округа Свердловской области», который был подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в феврале 2021 года, — подчеркнул директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. — Кроме того, о выполнении этих и других мероприятий мы регулярно отчитываемся во всех контролирующих органах, в том числе и в Министерстве природных ресурсов Свердловской области».

Фото предоставлено пресс-службой АО «Святогор»

Помимо этого, в систематическом режиме ведутся работы по экологическому мониторингу, производственно-экологическому контролю и мониторингу при недропользовании.