Кызыл, 21 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг подвёл итоги встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его словам, делегации в Минске был оказан тёплый приём, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Александр Лукашенко

«Это наша первая встреча, и я теперь, кажется, понимаю, почему президента Беларуси в народе называют «батькой». Он по-отечески внимателен и уважителен ко всем, для него нет мелочей в деле, он за свою страну болеет всем сердцем, как за семью, за родных», — написал он на своей странице в инстаграм.

По словам Ховалыга, Лукашенко искренне заинтересовался предложениями о сотрудничестве и дал поручения правительству проработать возможные совместные проекты.

Позже, на встрече с премьер-министров союзного государства Александром Головченко глава региона представилперспективные направления Тувы — сельское хозяйство, горнодобывающая отрасль, лесные ресурсы, международный транзит, туризм и IT-технологии.