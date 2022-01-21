Нур-Султан, , 09:41 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил представителей бизнес-сообщества, перечисливших средства в созданный по его инициативе социальный фонд, и раскритиковал сбор денег с госслужащих и бюджетников.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

«Хотел бы поблагодарить тех из вас, кто уже откликнулся на мой призыв и перечислил средства в фонд «Народу Казахстана», — сказал Токаев на встрече с предпринимателями.

По его словам, эти «благородные и своевременные действия заслуживают самой высокой оценки, но формализм здесь должен полностью отсутствовать».

«Начали собирать ежедневную заработную плату с госслужащих, бюджетников. Это совершенно ненужная инициатива», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев потребовал ослабить влияние государства на экономику страны. Он призвал создать действительно конкурентную среду в ключевых отраслях экономики и обеспечить прозрачность систем закупок фондов и национальных компаний. Также казахстанский президент распорядился сократить чиновничий аппарат и приватизировать фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».