Токаев раскритиковал сбор денег с бюджетников в новый социальный фонд
Астана, 21 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил представителей бизнес-сообщества, перечисливших средства в созданный по его инициативе социальный фонд, и раскритиковал сбор денег с госслужащих и бюджетников.
По его словам, эти «благородные и своевременные действия заслуживают самой высокой оценки, но формализм здесь должен полностью отсутствовать».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев потребовал ослабить влияние государства на экономику страны. Он призвал создать действительно конкурентную среду в ключевых отраслях экономики и обеспечить прозрачность систем закупок фондов и национальных компаний. Также казахстанский президент распорядился сократить чиновничий аппарат и приватизировать фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».