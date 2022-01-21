Барнаул, , 09:41 — REGNUM Несмотря на то, что в 2021 году во всех субъектах Сибирского федерального округа отмечен существенный рост цен на бензин и дизельное топливо, в Барнауле он был минимальным. Это следует из сводных данных Омскстата.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, если в Кызыле бензин марки АИ-92 в конце 2021 г. продавался по 50,78 рублей за литр (+8,64 рублей к декабрю 2020 г.), то в Барнауле его продавали по 44,43 рубля (+3,56 рубля). Такая же ситуация сложилась по дизельному топливу.

Если в Кызыле его родавали 62,44 рубля (+11,09 рублей — максимальная цена), то в Барнауле — 53,09 рубля (+5,60 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, рост розничной стоимости всех видов топлива был зафиксирован в России в октябре 2021 года. Больше всего выросли цены на бензин марки АИ-95. Средняя цена этого топлива в стране стала больше на 18 копеек за один литр.

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