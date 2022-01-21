Уфа, 21 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Вопрос укомплектованности кадрами медучреждений в Башкирии является системным, многопрофильным, поэтому решать его необходимо системно. Об этом сообщил председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин, комментируя ситуацию в Ишимбайской центральной районной больнице (ЦРБ).

Александр Погожев ИА REGNUM Скорая помощь

«В основе этой ситуации вопрос укомплектованности кадрами, он системный, многопрофильный и решать его надо системно. В первую очередь, увеличивая заработную плату и компенсационные выплаты работникам всей службы скорой помощи на одну ставку. В том числе повышая доплаты за работу в ночное время, увеличивая размер окладов водителям скорой медицинской помощи не в отдельно взятой больнице, а в целом в республиканском здравоохранении», — приводит его слова пресс-служба организационно-информационного отдела профсоюза работников здравоохранения Башкирии.

Сообщается, что все эти предложения были выдвинуты профсоюзом на круглом столе комитета по здравоохранению госсобрания Башкирии в конце 2021 года и направлены в министерство здравоохранения региона.

По словам Халфина, в конце декабря прошлого года прошел координационный совет территориального фонда ОМС, в ходе которого минздраву Башкирии предложили привести в соответствие с нормативами численность выездных бригад скорой медицинской помощи.

«При этом понятно, что одними «деньгами» и одномоментно кадровую проблему службы скорой помощи не решить. Необходима организация дополнительного обучения студентов Башкирского государственного медицинского университета, медицинских колледжей, создание комфортных условия для работы выездных бригад. А пока эти бригады не укомплектованы необходимо доплачивать за дополнительную нагрузку», — сообщил Халфин.

Он также отметил, что предложения сотрудников скорой медицинской помощи города Ишимбая направлены на улучшение условий их труда.

«Вопрос к форме подачи — выдвигать ультиматум в условиях ожидаемого роста заболеваемости, когда растет нагрузка, в коллективах чувствуется напряженность, копиться усталость, не правильно. Получается, надо к ним срочно перевести медиков из других больниц? А там нагрузок нет что ли? Наша первичная организация предложила работникам скорой помощи решать вопросы за столом переговоров. Тем более, что эти вопросы поэтапно решаются — в феврале 2021 года доплата за работу в неполных бригадах была повышена с 40 до 60%. В марте в результате коллективных переговоров с участием нашей первичной организации, профсоюзного адвоката доплаты за работу в ночное время был повышены до 50% в соответствие с Отраслевым соглашением», — приводит пресс-служба слова председателя республиканского профсоюза работников здравоохранения.

Сообщается, что примеры системной работы профсоюза есть. Так, весной прошлого года члены профсоюза провели кампанию по повышению доплат за работу в ночное время сотрудникам службы скорой помощи Башкирии. В результате в 14 районных больницах уровень доплат был увеличен свыше 300 сотрудникам службы скорой помощи в соответствие с Отраслевым соглашением.

«Теперь мы обозначили перед минздравом Башкирии, госсоборанием республики вопрос о 100% доплате за работу в неполных бригадах и за работу в ночное время всей службе скорой помощи», — сообщил Халфин, подчеркнув, что обозначить проблему, не значит ее решить.

Он уверен, что необходим конструктивный диалог с социальными партнерами, направленный на создание и сохранение более благоприятных социальных гарантий для всех сотрудников с учётом всех обстоятельств.

«Буквально вчера мы направили в Минздрав РБ предложения о проведении круглого стола с участием старших фельдшеров медицинских округов, председателей первичных организаций для выработки реальных путей решения проблем всех работников службы скорой помощи», — в заключении сообщил председателя республиканского профсоюза работников здравоохранения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сотрудники отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ заявили о том, что планируют начать с 4 февраля 2022 года так называемую «итальянскую забастовку» в случае отказа удовлетворить их требования. Сотрудники выказали недовольство чрезмерной нагрузкой из-за неукомплектованности бригад скорой помощи в больнице и дефицит кадров. Прокуратура в Башкирии по данному факту организовала проверку.