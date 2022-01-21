Нур-Султан, , 09:40 — REGNUM В Казахстане «недопустимое» расслоение по уровню доходов между бедными и богатыми вызвало недовольство населения, чем воспользовались организаторы массовых беспорядков в стране. Об этом 21 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями крупного бизнеса.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

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«Расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички, пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними люди», — заявил Токаев.

Он отметил, что по этому поводу ведётся следствие и результаты будут обнародованы. Президент также призвал представителей бизнеса к честности и социальной ответственности.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стало резкое повышение в некоторых регионах цен на сжиженный газ для автомобилей. Протесты в ряде городов быстро переросли в беспорядки. Самая острая ситуация была в Алма-Ате.

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